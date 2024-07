Io e le mie nuove ossessioni su Real Time: date e puntate intere

Seguici su Whatsapp - Telegram

Io e le mie nuove ossessioni (produzione americana il cui titolo originale è My Strange Addiction: Still Addicted?) è il nuovo programma che, da martedì 2 luglio 2024, andrà in onda in prima serata su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Si tratta della seconda stagione di Io e la mia ossessione, programma già trasmesso su Real Time dal 2015 al 2020 e che per l’occasione sarà nuovamente proposto in coda alle nuove puntate.

Anche in questo caso, i singoli episodi vedranno protagonisti persone con comportamenti compulsivi insoliti: da strani riti quotidiani e fissazioni alquanto bizzarre, fino ai mangiatori di specifici oggetti non commestibili. È questo il caso di Kinah, la donna che mangia carta igienica e che è la protagonista del primo episodio.

Io e le mie nuove ossessioni: dove vederlo?

Come già anticipato nelle righe precedenti, Io e le mie nuove ossessioni è attualmente in onda su Real Time con il primo episodio che è stato trasmesso il 2 luglio. Il programma viene mandato in onda ogni martedì, a partire dalle ore 21.30, con un singolo episodio, della durata di circa 45 minuti.

Io e le mie nuove ossessioni: puntate intere

Le puntate intere di Io e le mie nuove ossessioni saranno visibili in streaming in modalità on demand, cioè senza vincoli d’orario, su Discovery+. La visione è riservata solo agli utenti registrati e abbonati. In totale sono 6 gli episodi che compongono la stagione.

Qui di seguito i titoli originali.