Questa sera, venerdì 20 dicembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Interstellar. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Interstellar – Il Film

La storia segue le vicende di Joseph Cooper (interpretato da Matthew McConaughey), un ex pilota della NASA e ingegnere agricolo, che scopre una missione segreta per trovare un nuovo pianeta adatto alla vita umana. Accompagnato da un equipaggio di scienziati, Cooper intraprende un viaggio attraverso un wormhole, un tunnel spazio-temporale, verso galassie lontane.

Durante la loro missione, l’equipaggio affronta sfide inaudite, come la dilatazione del tempo e i pericoli dell’esplorazione spaziale. Cooper dovrà fare i conti con la nostalgia della sua famiglia, in particolare della figlia Murph, e con le difficili decisioni che dovrà prendere per salvare l’umanità.

Cast/Attori Interstellar

Matthew McConaughey nel ruolo di Joseph Cooper

Anne Hathaway nel ruolo di Amelia Brand

Jessica Chastain nel ruolo di Murph Cooper da adulta

Michael Caine nel ruolo di Prof. Brand

Mackenzie Foy nel ruolo di Murph Cooper da giovane

Matt Damon nel ruolo di Dr. Mann

