Il forno delle meraviglie su Real Time: panettieri e puntate in streaming

Da venerdì 29 dicembre 2023, in prima serata su Real Time, prende il via il nuovo programma Il forno delle meraviglie. Con la conduzione di Fulvio Marin, volto già noto per essere stato presente in diversi programmi di Antonella Clerici, vedremo di puntata in puntata una vera e propria competizione tra tre panettieri della stessa località che si daranno battaglia per aggiudicarsi il premio finale: 1500 euro in gettoni d’oro.

Si tratta, quindi, di un programma che ricalca il meccanismo di altri format di questo genero, come 4 Ristoranti con Alessandro Borghese e 4 Hotel con Bruno Barbieri. Infatti, anche ne Il forno delle meraviglie vedremo Fulvio Marino girare l’Italia alla scoperta delle migliori panetterie, raccontando le loro storie, tra tradizione e innovazione. In ogni puntata i panettieri in gara si sfideranno in 3 categorie da votare: una preparazione salata, una dolce e una specialità della casa chiamata Prodotto Meraviglia.

Ad accompagnare Fulvio, in ogni puntata, ci sarà anche un ospite VIP della zona dei forni in competizione, che esprimerà il suo giudizio assegnando un punteggio bonus al suo panificio preferito. Questi i nomi degli ospiti della prima stagione: Valentina Persia, Bianca Nappi, Tosca d’Aquino, Gianluca Impastato, Emanuela Aureli, Bruno Galasso e Corrado Nuzzo

Il forno delle meraviglie su Real Time: date e orari

Il forno delle meraviglie va in onda ogni venerdì su Real Time a partire dal 29 dicembre. A partire dalle ore 21.20 viene proposta una puntata della durata di circa 1 ora e 20 minuti.

Il forno delle meraviglie: puntate in streaming

La prima stagione de Il forno delle meraviglie si compone di 8 puntate, visibile anche in streaming su Real Time durante la messa in onda televisiva e in modalità on demand su Discovery+, il servizio in abbonamento del gruppo Discovery Italia. Qui di seguito l’elenco delle puntate.