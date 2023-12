Io sono Babbo Natale, film su Rai2: trama, Trailer, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 19 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Io sono Babbo Natale, con Marco Giallini e Gigi Proietti (fu il suo ultimo film prima di morire e uscì postumo). Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Io sono Babbo Natale – Trama

Io sono Babbo Natale è un film commedia italiano del 2021 diretto da Edoardo Falcone e interpretato da Marco Giallini, Gigi Proietti, Barbara Ronchi e Antonio Gerardi.

La storia ruota attorno a Ettore Magni, un ladro ed ex detenuto che viene rilasciato dal carcere nel periodo natalizio. Ettore è un uomo senza legami e senza prospettive, che vive di furti e truffe. Un giorno, Ettore incontra Nicola Natalizi, un anziano signore che si sta preparando a partire per il Polo Nord per consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo. Nicola è stato scelto per sostituire Babbo Natale, che è improvvisamente malato. Ettore, inizialmente scettico, viene poi coinvolto nell’avventura di Nicola e scopre che il Natale può essere una festa di amore e solidarietà.

Il film è stato un successo di critica e pubblico, incassando oltre 10 milioni di euro al botteghino italiano. È stato elogiato per la sua commedia, la sua umanità e il suo messaggio di speranza.

Io sono Babbo Natale – Cast

Il cast principale è così composto:

Marco Giallini: Ettore Magni

Barbara Ronchi: Laura Interlenghi

Antonio Gerardi: Mauro

Daniele Pecci: Luciano

Giorgia Salari: Sara

Simone Colombari: Francesco

Alice Adamu: Alima

Io sono Babbo Natale – Trailer