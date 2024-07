Il velo nuziale – Ritorno a Venezia film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, domenica 14 luglio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Il velo nuziale – Ritorno a Venezia, commedia romantica in tre parti diretta da Peter Benson. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il velo nuziale – Ritorno a Venezia – Trama

Il secondo capitolo della trilogia dedicata a Emma e Paolo ci riporta nella loro vita a Chicago. Dopo il matrimonio e l’apertura del negozio di ricami da parte di Paolo, la coppia sembra aver trovato la felicità. Tuttavia, la serenità viene interrotta dall’imprevisto: il padre di Paolo si ammala e il giovane è costretto a tornare in Italia per assisterlo.

Questa separazione inaspettata mette a dura prova il rapporto tra Emma e Paolo. La donna, che aveva iniziato a intravedere la possibilità di una promozione lavorativa, si trova ora a dover affrontare un futuro incerto. Nel frattempo, a Venezia, Paolo riscopre le sue radici e le tradizioni di famiglia.

Il velo nuziale – Ritorno a Venezia – Cast

Autumn Reeser: nei panni di Emma, una donna determinata e appassionata del suo lavoro.

Paolo Bernardini: interpreta Paolo, un uomo legato alle sue origini e alla sua famiglia.

Lynda Boyd: nel ruolo di Nancy, la superiore di Emma al lavoro.