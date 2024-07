Ho cercato il tuo nome, film su Canale 5: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, domenica 14 luglio 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Ho cercato il tuo nome, titolo originale “The Lucky One”, è un film romantico americano del 2012, basato sul romanzo di Nicholas Sparks. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Ho cercato il tuo nome – Trama

Il film racconta la storia di Logan Thibault, un marine tornato dall’Afghanistan che, durante la sua terza missione, trova una fotografia di una donna sconosciuta. Convinto che questa foto gli abbia portato fortuna, Logan intraprende una ricerca per trovarla. Quando finalmente la trova, scopre che si chiama Beth e che vive in una piccola città della Louisiana. Tra i due nasce un forte legame, ma il passato di Beth e le paure di Logan mettono a rischio la loro relazione.

Ho cercato il tuo nome – Cast

Zac Efron: nel ruolo di Logan Thibault

Taylor Schilling: nel ruolo di Beth Greene

Blythe Danner: nel ruolo di Elizabeth Greene

Jay R. Ferguson: nel ruolo di Ben Randall