Il ragazzo e l’airone, film su Rai3: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 5 gennaio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Il ragazzo e l’airone. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il ragazzo e l’airone – Trama

Questo è l’ultimo meraviglioso film d’animazione di Hayao Miyazaki, maestro dello Studio Ghibli. Un’opera intima, onirica e visivamente mozzafiato che ha vinto l’Oscar 2024 come Miglior Film d’Animazione.

Ambientato nel Giappone del 1943-1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, il film segue Mahito, un ragazzo di 12 anni segnato dalla tragica morte della madre in un incendio causato dai bombardamenti. Il padre si risposa con la sorella della defunta (la nuova matrigna Natsuko), e la famiglia si trasferisce in una grande tenuta in campagna.

Lì, Mahito incontra un misterioso e dispettoso airone cenerino parlante che lo tormenta e lo invita a seguirlo in una torre abbandonata. Questo è l’inizio di un viaggio iniziatico in un mondo fantastico e surreale, abitato da creature incredibili, dove i confini tra vita e morte, realtà e sogno si dissolvono. Il ragazzo deve affrontare il lutto, la rabbia, la crescita e il senso della creazione, in un’avventura profonda e poetica che mescola elementi autobiografici di Miyazaki. È un film che richiede attenzione (non è un’avventura lineare come altri Ghibli), ma regala immagini indimenticabili, emozioni intense e riflessioni sulla vita, la perdita e il futuro.

Il ragazzo e l’airone – Cast

Regia, sceneggiatura: Hayao Miyazaki

Produzione: Studio Ghibli

Musiche: Joe Hisaishi (il fedele compositore di Miyazaki)

Durata: circa 124 minuti

Cast originale giapponese (doppiatori)

Mahito Maki: Soma Santoki

L’Airone grigio: Masaki Suda

Shoichi Maki (padre): Takuya Kimura

Natsuko / zia-matrigna: Yoshino Kimura

Kiriko: Kô Shibasaki