Mamma ho riperso l’aereo, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 5 gennaio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Mamma ho riperso l’aereo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mamma ho riperso l’aereo – Trama

Un anno dopo gli eventi del primo film, la numerosa famiglia McCallister parte per le vacanze di Natale in Florida. Nella ressa dell’aeroporto di Chicago, il piccolo Kevin si distrae, scambia un uomo per suo padre e finisce per sbaglio su un aereo diretto a New York! Mentre i genitori (in panico) lo cercano ovunque, Kevin si ritrova da solo nella Grande Mela natalizia: con la carta di credito del papà prenota una suite al lussuoso Plaza Hotel, gira per la città, incontra personaggi buffi (tra cui un portiere sospettoso e una gentile senzatetto) e… si imbatte di nuovo nei due ladri pasticcioni Harry e Marv, evasi di prigione e pronti a un colpo grosso durante le feste.

Kevin non si tira indietro: armato di ingegno e trappole sempre più creative, difende la pace (e la città) in un mix di risate, azione slapstick e cuore natalizio. Il film è pieno di momenti cult, come l’attacco dei piccioni, il cameo di Donald Trump e le scene al Plaza!

Mamma ho riperso l’aereo – Cast

Regia e produzioneRegia: Chris Columbus

Sceneggiatura: John Hughes

Musiche: John Williams

Durata: circa 120 minuti

Kevin McCallister: Macaulay Culkin (il bimbo geniale e pestifero)

Harry Lime (il ladro “Wet Bandit”): Joe Pesci

Marv Merchants: Daniel Stern

Kate McCallister (mamma): Catherine O’Hara

Peter McCallister (papà): John Heard

Concierge del Plaza: Tim Curry (memorabile!)

Bird Lady (la signora dei piccioni): Brenda Fricker

Altri: Devin Ratray (Buzz), Rob Schneider, Gerry Bamman, Terrie Snell, e il cameo di Donald Trump come se stesso