Ogni promessa è debito con Vincenzo Salemme, stasera su Rai1: cast e trama

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Ogni promessa è debito è uno spettacolo unico, scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, in un progetto di Rai Cultura che porta il grande teatro napoletano in prima serata televisiva su Raiuno alle ore 21:20 di lunedì 5 gennaio 2026.

Ogni promessa è debito – Trama

Una serata speciale per celebrare anche i suoi 50 anni di carriera, con uno stile ironico, popolare e pieno di cuore come sempre. La trama: il protagonista è Benedetto Croce, un pizzaiolo vedovo di Bacoli, proprietario di una piccola pizzeria sulla spiaggia. Durante una gita in barca con i figli e il cameriere, finisce sugli scogli e, privo di sensi dopo un colpo in testa (in una sorta di sonnambulismo), lancia un disperato SOS via radio promettendo a Sant’Anna (la protettrice del paese) una donazione milionaria e precisissima: 5.557.382 euro e 60 centesimi se li salverà.

Miracolosamente vengono soccorsi, ma una volta a terra Benedetto non ricorda nulla del voto… mentre tutti gli altri sì! Parroco, sindaco, parenti, soccorritori e persino la banca pretendono che mantenga la promessa, perché “ogni promessa è debito”. Nasce così un vortice comico di avidità, fede, malintesi familiari e colpi di scena, con un finale che coinvolge pure la santa in persona. Una commedia brillante che mescola risate, riflessioni sull’etica popolare e il classico sapore eduardiano rivisitato in chiave Salemme.

Ogni promessa è debito – Cast

Vincenzo Salemme (Benedetto Croce)

E poi: Nicola Acunzo, Domenico Aria, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Oscarino Di Maio, Pina Giarmanà, Gennaro Guazzo, Antonio Guerriero, Geremia Longobardo, Rosa Miranda, Agostino Pannone, Fernanda Pinto

Scene di Roberto Crea, costumi di Francesca Romana Scudiero, musiche di Antonio Boccia.