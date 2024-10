Il Principe di Roma, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 9 ottobre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Il Principe di Roma. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il Principe di Roma – Trama

Ambientato a Roma nel 1829, “Il Principe di Roma” racconta la storia di Bartolomeo Proietti, un uomo ricco e potente, ma di origini umili, che desidera ardentemente entrare a far parte dell’aristocrazia. Per realizzare il suo sogno, è disposto a tutto, persino a comprare un titolo nobiliare.

Mentre si avvicina al matrimonio con una principessa, che gli garantirebbe l’accesso all’alta società, Bartolomeo viene tormentato da una serie di visioni: i fantasmi di personaggi storici come Beatrice Cenci, Giordano Bruno e Papa Alessandro VI. Questi spettri lo costringeranno a fare i conti con la sua avidità e con il suo passato, ponendolo di fronte a un importante dilemma: continuare a inseguire il potere e la ricchezza o cercare una redenzione?

Il Principe di Roma – Cast

Marco Giallini: interpreta Bartolomeo Proietti, il protagonista alla ricerca del titolo nobiliare.

Sergio Rubini: veste i panni del Principe Accoramboni, l’aristocratico che potrebbe far avverare il sogno di Bartolomeo.

Claudia Gerini: interpreta la moglie di Bartolomeo, una donna ambiziosa e calcolatrice.

Valerio Mastandrea: interpreta il fantasma di Giordano Bruno.

Elena Sofia Ricci: interpreta il fantasma di Beatrice Cenci.