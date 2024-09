Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 25: Uguaglianza

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 31 agosto 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Uguaglianza”, venticinquesimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/25

Una Sfida per la Vita

L’ospedale è un vortice di emozioni contrastanti per Ali, Ezo e Nazlı. Mentre si preparano per l’operazione di un bambino appena nato, la tensione è palpabile. La vita di un’anima così piccola è nelle loro mani e la responsabilità incombe su di loro come un peso enorme.

Nel frattempo, Ferman si trova in una situazione delicata. Vuslat, con il suo solito piglio autoritario, lo costringe ad occuparsi di un paziente molto particolare: un uomo ricco e potente, ma ossessionato dalla perfezione fisica. Vuslat insiste affinché Ferman utilizzi le ultime e più sperimentali terapie disponibili, anche se i rischi sono elevati. Ferman, combattuto tra il suo senso del dovere e la paura di sbagliare, si ritrova a dover prendere una decisione cruciale.

Il Peso della Scelta

Mentre Ali, Ezo e Nazlı lottano per salvare la vita del neonato, Ferman si confronta con le proprie paure e le pressioni esterne. Le terapie sperimentali sono un’arma a doppio taglio: potrebbero portare a risultati straordinari, ma potrebbero anche avere conseguenze disastrose. Ferman è consapevole che ogni sua scelta avrà un impatto profondo sulla vita del paziente e sulla sua stessa carriera.

Un Finale Incerto

La tensione cresce man mano che le ore passano. L’operazione del neonato si rivela più complessa del previsto, mentre Ferman si trova a fare i conti con complicazioni inaspettate durante la terapia sperimentale. Il destino dei due pazienti è appeso a un filo, e il futuro di Ferman sembra incerto.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 25 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.