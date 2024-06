Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 16: Crisi economica

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 29 giugno 2024 è andata in onda la puntata dal titolo "Crisi economica", sedicesimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata

Il dottor Alì – Trama episodio 2/16

L’ospedale è in seria difficoltà economica e il nuovo primario di chirurgia, Ferman, si trova nella difficile situazione di dover licenziare tre dei suoi collaboratori. Tra i papabili per il licenziamento c’è Ali, ma Ferman decide di dargli una possibilità assegnandogli un nuovo caso come unico responsabile.

Tuttavia, la notizia dei licenziamenti si diffonde rapidamente tra il personale dell’ospedale, creando un clima di tensione e incertezza. Riuscirà Ali a superare la prova e a dimostrare il suo valore a Ferman? E chi saranno i tre chirurghi che perderanno il lavoro?

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 16 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.