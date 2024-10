Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 30 ottobre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Il diritto di contare. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il diritto di contare – Trama

“Il diritto di contare” è un film ispirato a una storia vera che racconta le vicende di tre donne afroamericane, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, che lavorano alla NASA negli anni ’60, durante la corsa allo spazio. In un’epoca segnata dalla segregazione razziale, queste straordinarie donne superano numerosi ostacoli, sia di genere che di razza, per contribuire in modo fondamentale alla riuscita della missione spaziale che porterà l’astronauta John Glenn in orbita attorno alla Terra. Il film esplora le loro lotte per l’uguaglianza, la loro passione per la matematica e la scienza, e il loro coraggio nel sfidare le convenzioni sociali.

Il diritto di contare – Cast

Taraji P. Henson: interpreta Katherine Johnson, una geniale matematica che compì calcoli cruciali per le missioni spaziali.

Octavia Spencer: interpreta Dorothy Vaughan, una supervisore informatica che guidò un gruppo di donne afroamericane, le “computer umani”.

Janelle Monáe: interpreta Mary Jackson, un ingegnere aerospaziale che superò numerosi ostacoli per diventare la prima donna afroamericana ingegnere alla NASA.

Kevin Costner: interpreta Al Harrison, un ingegnere aerospaziale che, inizialmente scettico, riconoscerà il valore e il talento delle tre donne.

Kirsten Dunst: interpreta Vivian Mitchell, una collega di Katherine che, nonostante le iniziali diffidenze, diventerà sua amica.

Jim Parsons: interpreta Paul Stafford, un collega di Katherine che la aiuterà a superare alcune difficoltà burocratiche.

Glen Powell: interpreta John Glenn, l’astronauta che compirà la storica missione spaziale.

Mahershala Ali: interpreta Jim Johnson, il marito di Katherine.