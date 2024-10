Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, si occuperà dei casi che seguono.

L’incredibile caso di Luciano: Un uomo esce dal lavoro, viene investito e si risveglia in un mondo che non riconosce più. Ha perso la memoria degli ultimi quarant’anni! Non ricorda i figli, la moglie, la sua stessa vita. La sua storia, straziante e sconvolgente, sarà al centro della puntata di “Chi l’ha visto?” di mercoledì 30 ottobre.

Braccialetti elettronici: una sicurezza reale? Sempre a “Chi l’ha visto?” si parlerà dell’efficacia dei braccialetti elettronici per le vittime di violenza domestica. Tiziana, nonostante l’ex marito indossi il dispositivo, vive nel terrore e non riesce a uscire di casa. Funzionano davvero questi strumenti? Offrono la protezione necessaria?

Il mistero di Riccardo: E ancora, la trasmissione si occuperà della scomparsa di Riccardo, il giovane svanito nel nulla dopo aver lasciato la sua auto presso la diga del Furlo. I genitori, disperati, ricevono telefonate inquietanti da sconosciuti che chiedono denaro in cambio di informazioni. Un caso che lascia senza fiato e che richiede l’aiuto di tutti.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

