Questa sera, lunedì 13 gennaio 2025, alle 21:20 in tv su Rai1, va in onda in prima tv la prima puntata della serie tv Il conte di Montecristo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il conte di Montecristo – Trama

La serie segue la storia di Edmond Dantès, un giovane marinaio di Marsiglia che viene ingiustamente accusato di tradimento e imprigionato nel tetro Castello d’If. Dopo quattordici anni di reclusione, incontra l’abate Faria, che gli rivela l’esistenza di un tesoro nascosto sull’isola di Montecristo. Edmond riesce a evadere, recupera il tesoro e si reinventa come il Conte di Montecristo per vendicarsi dei suoi nemici: Fernand Mondego, che ha sposato la sua amata Mercedes; Danglars, che ha preso il suo posto come capitano; e Villefort, che ha insabbiato le accuse contro di lui.

Il conte di Montecristo – Quante puntate

La serie è composta da quattro puntate, ognuna delle quali comprende due episodi, per un totale di otto episodi. La messa in onda è prevista per quattro prime serate consecutive, a partire dal 13 gennaio 2025 su Rai 1.

Il conte di Montecristo – Cast

Sam Claflin interpreta Edmond Dantès / Il Conte di Montecristo.

Jeremy Irons è l’Abate Faria, il mentore di Edmond.

Ana Girardot nel ruolo di Mercedes.

Michele Riondino come Jacopo, il fedele complice di Edmond.

Lino Guanciale interpreta Luigi Vampa, il brigante.

Gabriella Pession nei panni di Hermine Danglars.

Nicolas Maupas è uno degli attori italiani del cast.

