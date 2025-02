Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 3 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Avengers: Endgame. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Avengers: Endgame – Trama

“Avengers: Endgame” è il seguito diretto di “Avengers: Infinity War” e rappresenta il culmine della cosiddetta “Infinity Saga” del Marvel Cinematic Universe (MCU). Dopo che Thanos ha eliminato metà degli esseri viventi dell’universo con uno schiocco delle dita, gli Avengers sopravvissuti si uniscono per un’ultima, disperata missione per invertire gli effetti dello schiocco e riportare in vita gli scomparsi. La trama esplora temi di sacrificio, perdita, e speranza, con un’attenzione particolare ai viaggi nel tempo come mezzo per combattere Thanos.

Avengers: Endgame – Cast

Robert Downey Jr. come Tony Stark/Iron Man

Chris Evans come Steve Rogers/Capitan America

Mark Ruffalo come Bruce Banner/Hulk

Chris Hemsworth come Thor

Scarlett Johansson come Natasha Romanoff/Vedova Nera

Jeremy Renner come Clint Barton/Occhio di Falco

Don Cheadle come James “Rhodey” Rhodes/War Machine

Paul Rudd come Scott Lang/Ant-Man

Brie Larson come Carol Danvers/Capitan Marvel

Karen Gillan come Nebula

Danai Gurira come Okoye

Benedict Wong come Wong

Jon Favreau come Happy Hogan

Gwyneth Paltrow come Pepper Potts

Josh Brolin come Thanos

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram