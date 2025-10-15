Il Commissario Montalbano | Amore | Streaming, trama e foto

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Torna in replica questa sera, mercoledì 15 ottobre 2025, il secondo film-tv inedito de Il Commissario Montalbano, Amore. Un episodio che vedrà il personaggio interpretato da Luca Zingaretti alle prese con un nuovo caso ma anche con la gelosia per Livia (Sonia Bergamasco) ed un possibile matrimonio. Il tutto sempre in prima serata su Raiuno. Qui la fotogallery dell’episodio.

Montalbano: Amore, trama

Il Commissario Montalbano deve indagare su un caso che lo fa confrontare con l’amore. Michela Prestia, bellissima ragazza, scompare. Michela ha avuto un passato difficile: rifiutata dalla famiglia da giovane, ha avuto a che fare con uomini che l’hanno sempre sfruttata, costringendola a prostituirsi. Ma la ragazza, da tempo, ha iniziato a convivere con Saverio Moscato, che la ama alla follia.

Per questo, quando la ragazza scompare e tutti pensano che sia semplicemente scappata con un altro uomo, Montalbano non ci crede e pensa che possa essere stata uccisa. Durante le indagini, il protagonista fa la conoscenza dei coniugi Di Giovanni, coppia di anziani attori che ha deciso di passare gli ultimi giorni a Vigata.

L’incontro fa nascere in Montalbano il sentimento di gelosia verso Livia, al punto da chiedere a Catarella di indagare sui social network su una vecchia fiamma della sua fidanzata.

Montalbano: Amore, cast

Il cast di questo film-tv di Montalbano vede protagonista, oltre allo stesso Zingaretti, anche Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio), Angelo Russo (Catarella) e Sonia Bergamasco (Livia). Nella puntata vedremo anche Serena Iansiti (Michela), Fabrizio Ferracane (Saverio), Gigliola Reina (Emanuela Di Giovanni) e Vincenzo Catanzaro (Andrea Di Giovanni).

Nella puntata sono presenti anche Stella Egitto (Cinzia Prestia), Roberto Nobile (Nicolò Zito), Giovanni Guardiano (Jacomuzzi), Gigio Morra (Giudice Scognamiglio), Fabio Costanzo (Pasquale Cirrinzio) e Ketty Governali (Adelina).

Montalbano: Amore, regia

La regia de Il Commissario Montalbano, così come di tutti i film-tv prodotti, è di Alberto Sironi. “Persino Montalbano, in questo film, cade nella trappola”, dice il regista. “Accecato dalla gelosia costringe Catarella a macchiarsi di una improbabile indagine. Navigando goffamente sulle pagine di un social network il commissario crede di scoprire il ritorno di fiamma di un amore giovanile di Livia. A sciogliere i nodi delle vicende sono gli esiti finali, imprevisti e sorprendenti insieme. Ancora una volta Camilleri ci consegna un finale aperto. Porta i suoi personaggi al compimento degli amori, a volte tragici, a volte comici, a volte teneri e consolatorii”.

Montalbano: Amore, autori e produzione

Amore è tratto dalla raccolta “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano” di Andrea Camilleri, che è anche sceneggiatore del film-tv con Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marini. Il film-tv è prodotto da Rai Fiction e da Palomar.

Montalbano: Amore, canzone

Il brano che si sente a fine puntata è “Tornu dissi amuri” ed è cantata da Olivia Sellerio, cantante che già in passato ha cantato brani contenuti all’interno della serie. Le musiche, invece, sono state composte, orchestrate ed ideate da Franco Piersanti.

Montalbano: Amore, streaming

E’ possibile vedere Amore in streaming sul sito ufficiale della Rai, mentre da domani sarà possibile vedere la puntata nella sezione Guida Tv/Replay e Fiction.

