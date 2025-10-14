Lol Chi Ride è Fuori 2026: cast e comici in gara

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Pochi minuti fa è stato comunicato il cast ufficiale dell’edizione 2026 di Lol chi ride è fuori, sesta stagione del fortunato game show per comici di Prime, la sezione video streaming di Amazon. Vediamo chi potrebbe diventare campione dopo Ciro Priello, Maccio Capatonda, Fabio Balsamo/Luca Bizzarri, Panariello e Federico Basso.

Lol 6, il cast

Ecco i nomi dei dieci protagonisti della sesta edizione: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2, Yoko Yamada. Non sembra infatti che quest’anno sia in programma il talent LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, che promuoveva il decimo talento.

Nella control room i conduttori saranno come l’anno scorso Alessandro Siani e Angelo Pintus, che potranno contare sull’aiuto speciale di Federico Basso e Andrea Pisani.