Il Commissario Montalbano: Amore (gallery)

Questa sera va in replica l’episodio de Il Commissario Montalbano, dal titolo Amore, andato in onda la prima volta il 19 febbraio 2018. Il Commissario stavolta si è trovato alle prese con un nuovo, intricato, caso ma anche con la gelosia per Livia (Sonia Bergamasco) ed un possibile matrimonio. Qui tuti i dettagli sul film tv.
Il Commissario Montalbano indaga su un caso che lo fa confrontare con l’amore. Michela Prestia, bellissima ragazza, scompare. Michela ha avuto un passato difficile: rifiutata dalla famiglia da giovane, ha avuto a che fare con uomini che l’hanno sempre sfruttata, costringendola a prostituirsi. Ma la ragazza, da tempo, ha iniziato a convivere con Saverio Moscato, che la ama alla follia.
Per questo, quando la ragazza scompare e tutti pensano che sia semplicemente scappata con un altro uomo, Montalbano non ci crede e pensa che possa essere stata uccisa. Durante le indagini, il protagonista fa la conoscenza dei coniugi Di Giovanni, coppia di anziani attori che ha deciso di passare gli ultimi giorni a Vigata.