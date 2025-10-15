Il Commissario Montalbano: Amore (gallery)

Per questo, quando la ragazza scompare e tutti pensano che sia semplicemente scappata con un altro uomo, Montalbano non ci crede e pensa che possa essere stata uccisa . Durante le indagini, il protagonista fa la conoscenza dei coniugi Di Giovanni , coppia di anziani attori che ha deciso di passare gli ultimi giorni a Vigata.

Il Commissario Montalbano indaga su un caso che lo fa confrontare con l’amore. Michela Prestia , bellissima ragazza, scompare. Michela ha avuto un passato difficile : rifiutata dalla famiglia da giovane, ha avuto a che fare con uomini che l’hanno sempre sfruttata, costringendola a prostituirsi. Ma la ragazza, da tempo, ha iniziato a convivere con Saverio Moscato , che la ama alla follia.

