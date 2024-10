Il castello delle cerimonie su Real Time: il matrimonio di Daniela e Alessandro

Seguici su Whatsapp - Telegram

La sesta puntata dell’ottava stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 11 ottobre 2024 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata al matrimonio di Delia e Daniele.

Delia ha 23, Daniele 24 anni ed è di Monticelli. La famiglia degli sposi è vorace e insiste per avere oltre al menu classico anche due piatti tipici della tradizione napoletana: pasta fagioli e cozze e pasta patate e provola. Alla fine non mancherà nulla, per un matrimonio davvero memorabile.

