I Topi 2, quante puntate sono?

Dal 18 aprile 2020, su Raitre, torna I Topi, la comedy scritta, diretta ed interpretata da Antonio Albanese, con gli episodi della seconda stagione. Anche quest’anno seguiremo le vicissitudini del boss latitante Sebastiano Parrini (Albanese), costretto a vivere nascosto per sfuggire alle Forze dell’ordine, e della sua famiglia, che subisce indirettamente le conseguenze delle sue azioni.

Ma da quanti episodi è compostoI Topi 2? Come la prima stagione, anche la seconda è composta da sei puntate, in onda con due episodi alla volta in tre prime serate, il sabato sera. Il finale di stagione, quindi, è previsto per il 2 maggio, ma gli episodi sono già disponibili in anteprima su RaiPlay.

I Topi 2, la trama

La storia riprende proprio da questa urgenza: il trio decide di rientrare nel cunicolo più vicino e intraprendere il tortuoso cammino verso un nascondiglio sicuro per la latitanza di Sebastiano e dello zio Vincenzo (Tony Sperandeo). L’impresa non sarà facile.

Lontani dall’amata famiglia rimasta a vivere nella storica bifamiliare, ora piantonata giorno e notte dai poliziotti, i personaggi dovranno superare molti ostacoli: dalla convivenza forzata con “colleghi” intolleranti all’incontro con una spumeggiante drag queen.

E ci vorranno tempo e pazienza prima di approdare a un luogo protetto dove riprendere l’ormai agognata vita da topi. Solo allora Sebastiano potrà riprendere il controllo su Betta (Lorenza Indovina), Carmen (Michela De Rossi) e Benni (Andrea Colombo): dissuaderà così -e non con le buone maniere- un ignaro corteggiatore a stare lontano da sua moglie Betta, vedova per copertura.

Informato che la figlia Carmen è in dolce attesa, agirà in incognito per incontrare l’aristocratico fidanzato prendendo le solite assurde misure di sicurezza. E Benni? Su di lui ormai Sebastiano ha perso le speranze. Tra tutti, però, sarà il suo più caro amico, U Stuorto (Nicola Rignanese), a sorprenderlo e sconvolgerlo!