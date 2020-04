Verissimo oggi, ospiti del 18 aprile 2020

Oggi, 18 aprile 2020, alle 16:00, va in onda un’altra puntata di Verissimo-Le storie, appuntamento speciale del contenitore di Canale 5 che ripropone le interviste di questi anni fatte da Silvia Toffanin, data l’impossibilità di realizzare nuove puntate a causa dell’emergenza Coronavirus.

In apertura di queste puntate speciali, inoltre, la sigla è formata da un corso di personaggi famosi che, dalle loro case, intonato “Imagine” di John Lennon, iniziativa promossa tramite l’hashtag #ImagineForVerissimo e che ogni settimana includerà nuovi artisti: oggi, ad esempio, ci saranno anche Leo Gassmann, Stash, Chiara Galiazzo, Alessia Mancini con Flavio Montrucchio, Michele Zarrillo e Giulia Molino di Amici.

Verissimo 18 aprile 2020, gli ospiti

Lo speciale di oggi proporrà alcuni videomessaggi inediti di Belen Rodriguez, Annalisa, Alberto Urso e del judoka Marco Maddaloni con la moglie Romina, in attesa del loro terzo figlio. Saranno proposte, infine, le interviste di Silvia Toffanin a Bobo Vieri con Costanza Caracciolo, Elettra Lamborghini, Giorgio Panariello, Luca Argentero e Cristina Marino.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.