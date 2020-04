I Topi 2, la trama della seconda puntata

Il 25 aprile 2020, su Raitre, va in onda la prima puntata de I Topi 2, seconda stagione della fiction scritta, diretta ed interpretata da Antonio Albanese, nei panni del protagonista, un boss latitante dato per morto ma che si nasconde per evitare la galera.

Il cast, oltre ad Albanese, vede anche la partecipazione di Lorenza Indovina (Betta), Tony Sperandeo (zio Vincenzo), Nicola Rignanese (U Stortu), Clelia Piscitello (zia Vincenza), Michela De Rossi (Carmen) ed Andrea Colombo (Benni).

I Topi 2, seconda puntata

Primo episodio: “Una nuova vita”

Mentre Sebastiano e U Stuortu vagano nei cunicoli per i loro traffici, a casa Benni sperimenta allegramente nuove ricette e Carmen è tesa perché deve dire a sua madre e a sua zia di essere incinta. Le due donne credono sia una scherzo, visto che non sanno neanche dell’esistenza di un fidanzato. Devono, però, ricredersi. La notizia arriva subito a Sebastiano, insieme al particolare che il ragazzo, un certo Ludovico (Guglielmo Pinelli), è per la convivenza e non per il matrimonio.

Secondo episodio: “Il fratello di Nick Boutique”

Durante la festa di fidanzamento tra Carmen e Ludovico, U Stuortu viene sorpreso a baciare appassionatamente un uomo. È Fransis (Cesare De Capitani), il fratello di Nick Boutique. Scoperto, U Stuortu chiede a Carmen e a Benni di non dire nulla a Sebastiano. Il caso vuole, però, che al rientro a casa Benni racconti tutto alla madre e alla zia, non sapendo che oltre a loro c’è anche qualcun altro in ascolto.

I Topi 2, streaming

E’ possibile vedere I Topi 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La seconda stagione è già interamente disponibile sulla pagina ufficiale della fiction.