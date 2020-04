Ciao Darwin 8, 25 aprile 2020: chi è Madre Natura? (foto e video)

In Ciao Darwin 8-Terre Desolate, ultima edizione del celebre programma condotto da Paolo Bonolis ed in onda in replica il sabato sera su Canale 5, ogni puntata vede la partecipazione di una differente Madre Natura, ovvero colei che, in una postazione tutta sua, segue la puntata e seleziona coloro che saranno i protagonisti delle varie prove.

Nella sesta puntata, quella che vede al centro la sfida Davide contro Golia ed andata in onda la prima volta il 19 aprile 2019, Madre Natura è interpretata da Sara Croce, volto diventato molto noto al pubblico di Canale 5 negli ultimi mesi.

21enne di Garlasco, Sara dopo l’esperienza a Ciao Darwin è stata infatti scelta per essere la nuova Bonas di Avanti un altro, il quiz condotto proprio da Paolo Bonolis. Dopo essersi diplomata all’Istituto Maserati di Voghera, ha intrapreso la carriera di modella, ottenendo numerosi incarichi per altrettanti servizi fotografici, oltre ad essersi iscritta a Comunicazione d’Impresa allo Iulm di Milano.

Tre anni fa ha anche partecipato a Miss Italia come rappresentante della Lombardia insieme ad altre due ragazze, arrivando quarta ed ottenendo la fascia di Miss Tricologica. Sempre tre anni fa, ha anche “interpretato” Eva Kant per la mostra Diabolika mano, dedicata a Diabolik, a Bergamo.

Alta 177 cm, le sue misure sono 82-59-82. Per quanto riguarda la sua vita privata, di Sara si sa poco, se non che ha avuto un breve flirt con Andrea Damante.