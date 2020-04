Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 24 aprile 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 24 aprile 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il docufilm Pavarotti ha totalizzato 4036 spettatori (14.69% di share); su Canale5 il varietà Paperissima – Errori in tv ha avuto 3078 spettatori (11.17%). Il film Eclipse su Italia1 ha ottenuto 2229 spettatori (8.28%); su Rai2 l’episodi del telefilm N.C.I.S. ha avuto 1992 spettatori (6.67%), mentre quello di The Rookie 1759 (6.46%); il film In guerra per amore su Rai3 ne ha conquistati 1243 (4.31%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1597 spettatori (7.06%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1519 (6.83%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno ha totalizzato 5408 spettatori (18.30%), Striscia la notizia su Canale5 ha avuto 5484 spettatori (18.50%); su Rai3 Un posto al sole classic 848 spettatori (2.88%) e su La7 Otto e mezzo 2518 (8.60%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 2759 spettatori (15.69%) nella prima parte e 4292 (19.45%) nella seconda parte, su Canale5 la puntata di Avanti un altro ha portato a casa 2481 spettatori (14.63%) nell’anteprima e 4002 (18.76%) nella seconda parte.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 La vita in diretta 1550 spettatori (8.59%) nella prima parte e 1995 (13.34%) nella seconda, Il Paradiso delle Signore 2325 (16.55%), La vita in diretta 1640 (11.80%) nella terza parte; su Canale5 Una vita 2936 (15.82%), la puntata di Uomini e donne 1886 (12.13%), Il Segreto 2148 (16.09%), Pomeriggio Cinque 1959 (14.90%) nella prima parte, 1972 (13.05%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)