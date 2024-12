Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 19 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Herbie – Il Super Maggiolino. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Herbie – Il Super Maggiolino – Trama

Herbie non è un’auto qualsiasi. È un Maggiolino del 1963 con un cuore e una passione per la velocità che lo hanno reso leggendario nelle corse. Dopo anni di gloria, però, viene abbandonato e rischia di finire in un cimitero di auto. Ma il destino ha in serbo per lui una nuova avventura.

Maggie Peyton, una giovane donna appassionata di corse, eredita proprio Herbie. Inizialmente scettica, si lascia coinvolgere dallo spirito competitivo dell’auto e decide di prepararla per una grande gara NASCAR. Con l’aiuto del suo amico meccanico, Kevin, Herbie viene rimesso a nuovo e si rivela più veloce e determinato che mai.

Ma la strada verso la vittoria non sarà facile. Maggie dovrà affrontare sfide impegnative, rivali agguerriti e il giudizio del padre, un ex pilota di fama mondiale. Herbie, però, le sarà sempre accanto, dimostrando di essere un vero e proprio compagno di squadra.

Herbie – Il Super Maggiolino – Cast

Lindsay Lohan: Maggie Peyton, la giovane e determinata proprietaria di Herbie.

Michael Keaton: Ray Peyton, il padre di Maggie, un ex pilota NASCAR.

Matt Dillon: Trip Murphy, il campione NASCAR, rivale di Maggie.

Justin Long: Kevin, l’amico meccanico di Maggie e grande appassionato di auto.

Breckin Meyer: Ray Peyton Jr., il fratello di Maggie e pilota NASCAR.

Cheryl Hines: Sally Greer, la capo meccanico della squadra di Trip Murphy.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram