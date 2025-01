Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 6 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Goldrake U – Il guardiano del Pianeta Blu. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Goldrake U – Il guardiano del Pianeta Blu – Trama

Goldrake U non è un film, ma il reboot della serie TV a cartoni animati degli anni ’70, “Ufo Robot Goldrake”. La trama di Goldrake U riprende in gran parte quella dell’anime originale:

Duke Fleed, principe del pianeta Fleed, è costretto a fuggire sulla Terra a bordo del potente robot Goldrake dopo un devastante attacco da parte delle forze di Vega. Sull’amata Terra, Duke perde la memoria e viene adottato dal Dr. Umon, un importante scienziato. Quando i nemici di Vega iniziano a minacciare il nostro pianeta, Duke riacquista la memoria e si prepara a difendere la Terra a bordo del suo robot gigante.

Goldrake U – Il guardiano del Pianeta Blu – Cast

Nell’originale anni 70 il doppiatore italiano di Goldrake era Romano Malaspina.

