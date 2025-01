Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 12 gennaio 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di questa sera prevede quattro servizi principali.

Il primo servizio della serata, “Il signor D”, ripercorre momenti cruciali della recente storia italiana, mettendo in luce i collegamenti tra politica, criminalità organizzata e grandi capitali. L’inchiesta inizia dalle indagini della Procura di Firenze sulle stragi e attentati che hanno scosso l’Italia tra il 1993 e il 1994, portando alla luce nuove informazioni che coinvolgono Marcello Dell’Utri, ora sotto indagine per strage. Un caso che ha lasciato un segno profondo sul paese.

Il secondo reportage, “Questione di Lobby”, esamina l’influenza politica di Israele sulle istituzioni europee. Negli ultimi vent’anni, diversi gruppi filo-israeliani hanno stabilito una forte presenza a Bruxelles, influenzando il Parlamento e la Commissione europea. Questo ha modificato l’approccio dell’Europa al conflitto israelo-palestinese, soprattutto con la recente escalation a Gaza. L’inchiesta esplora i metodi e gli obiettivi di queste lobby, illustrando come influenzano le politiche europee.

Infine, Sigfrido Ranucci introduce “Promesse mancate”, che si addentra nel Parco Verde di Caivano, un simbolo del degrado sociale italiano. A fine novembre, decine di famiglie sono state evacuate da case occupate illegalmente da anni, riaccendendo l’attenzione su un’area già segnata da tragedie, tra cui l’abuso su due bambine di 10 e 12 anni da parte di un gruppo di giovani locali. In risposta all’appello di Don Maurizio Patriciello, il governo ha promesso un intervento per trasformare Caivano in un esempio di riqualificazione. “Report” verifica sul campo quanto di queste promesse è stato mantenuto e valuta l’impatto degli interventi attuati.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram