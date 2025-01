Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 5 gennaio 2025, su NOVE va in onda La favola mia: un viaggio comico e intimo attraverso la vita di Giorgio Panariello. In questo spettacolo, il comico toscano ci porta in un affascinante viaggio attraverso la sua vita e la sua carriera, intrecciando aneddoti personali, riflessioni sulla società e, naturalmente, le sue indimenticabili imitazioni.

Il filo conduttore dello spettacolo è proprio la “favola” della vita di Panariello, raccontata con il suo inconfondibile umorismo e la sua ironia pungente. Lo spettacolo è un mix di monologhi, canzoni e imitazioni che spaziano dagli inizi della sua carriera fino ai giorni nostri.

Nello spettacolo troveremo un tuffo nella nostalgia: Panariello ripercorre con affetto la sua infanzia e la sua adolescenza, condividendo aneddoti divertenti e commoventi. E poi le sue imitazioni più famose: Non possono mancare i suoi personaggi più amati, come Merigo, Mario il bagnino, Renato Zero e tanti altri.

Giorgio Panariello – La favola mia in tv

Giorgio Panariello – La favola mia va in onda su NOVE domenica 5 gennaio 2025 in prima serata alle 21,30.

