Questa sera, domenica 5 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno – Trama

Otto anni dopo gli eventi de Il Cavaliere Oscuro, Gotham City sembra aver ritrovato la pace, ma sotto una fragile patina di tranquillità si nasconde una città sull’orlo del collasso. Batman, dopo aver preso su di sé la colpa per le azioni di Harvey Dent, ha deciso di scomparire.

Tuttavia, un nuovo e spietato nemico, Bane, emerge dalle ombre, scatenando il caos e spingendo Gotham sull’orlo dell’annientamento. Con la città in ginocchio e Bruce Wayne fisicamente e psicologicamente distrutto, il Cavaliere Oscuro dovrà trovare la forza di risorgere e affrontare la sua sfida più grande.

Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno – Cast

Christian Bale nel ruolo di Bruce Wayne/Batman: L’iconico attore torna a interpretare l’eroe di Gotham, portando in scena una performance intensa e matura.

Tom Hardy nel ruolo di Bane: Con la sua voce profonda e la sua fisicità imponente, Hardy dà vita a uno dei villain più temibili della saga di Batman.

Anne Hathaway nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman: L’attrice interpreta una versione affascinante e pericolosa della celebre ladra, diventando una delle figure chiave della pellicola.

Gary Oldman nel ruolo del Commissario Gordon: Il fedele alleato di Batman torna a interpretare uno dei personaggi più amati della saga.

Joseph Gordon-Levitt nel ruolo di John Blake: Un giovane poliziotto che ammira Batman e che avrà un ruolo fondamentale nella storia.

