Nell’ultima puntata del GialappaShow – condotto dal Mago Forest ed Alessandra Amoroso come conduttrice, su TV8, Sky Uno e Now – c’è stato, dopo un anno e mezzo circa dal raggiungimento della agognata pensione, il ritorno del Signor Carlo, ovvero Carlo Taranto.

Ricordiamo che Carlo Taranto – componente di quello che era un trio ma ora è semplicemente un duo – ha lasciato la Gialappa’s Band ed ora il programma è nelle mani di Marco Santin e Giorgio Gherarducci con Michele Foresta che di fatto è il nuovo “terzo”.

In una puntata che ha visto ospiti Matilde Gioli, Frank Matano, Corinne Clery, il Signor Carlo è apparso nel mitico “Sensualità a corte” nei panni dello specchio che suggerisce a ‘Madre’ di aprire un B&B.

Ed in conclusione dell’episodio, non si poteva non lanciare la pubblicità con l’iconico “E chi cambia canale è un burfaldino”.

Stefano Beccacece

