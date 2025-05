Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La versione americana di Doc scatta stasera, martedì 20 maggio 2025, su Rai 1. Si tratta di un adattamento girato negli Usa della serie italiana Doc – Nelle tue mani.

Trama

La serie segue la dottoressa Amy Larsen, primario di medicina interna al fittizio Westside Hospital di Minneapolis. A causa di un incidente stradale, Amy subisce un trauma cranico che le fa perdere la memoria degli ultimi otto anni della sua vita. Questo include eventi significativi come il divorzio dal marito e una tragedia personale che l’ha portata ad allontanare le persone care. Amy deve affrontare la sfida di riprendere la sua carriera medica, partendo quasi da zero come internista, e ricostruire la sua vita personale, navigando tra relazioni passate e nuove dinamiche, mentre lotta con le conseguenze della sua amnesia. La serie combina il dramma medico con il percorso emotivo e personale della protagonista, offrendo una prospettiva fresca su sanità e relazioni.

Quante puntate

La prima stagione di Doc (versione americana) è strutturato su un totale di dieci episodi, suddivisia in cinque serate da due episodi ognuna, da oggi al 17 giugno. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.

Cast

Molly Parker nel ruolo di Dr. Amy Larsen, medico di medicina interna e protagonista.

Omar Metwally nel ruolo di Dr. Michael Hamda, direttore sanitario ed ex marito di Amy.

Jon Ecker nel ruolo di Dr. Jake Heller, primario residente e interesse amoroso di Amy.

Amirah Vann nel ruolo di Dr. Gina Walker, neuropsichiatra.

Anya Banerjee come series regular (ruolo non specificato nei dettagli).

Scott Wolf e Patrick Walker in ruoli ricorrenti.

