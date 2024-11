Questa sera, venerdì 22 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Falla girare. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Falla girare – Trama

In un futuro prossimo, un virus ha distrutto tutte le coltivazioni di canapa. Un gruppo di amici, guidati da un influencer, si mette alla ricerca dell’ultima pianta femmina rimasta per far fortuna. Spolier: ci sarà anche la seconda parte!

Falla girare – Cast

Cast principale: Giampaolo Morelli, Laura Adriani, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Michele Placido, Leopoldo Mastelloni.

