Questa sera, venerdì 29 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Notte al museo 3 – Il segreto del faraone. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Notte al museo 3 – Il segreto del faraone – Trama

In questo terzo capitolo della saga, Larry Daley, il guardiano notturno del Museo di Storia Naturale di New York, si trova di fronte a una nuova avventura. La tavoletta magica del faraone Ahkmenrah, che di notte dà vita a tutte le esposizioni del museo, sta perdendo i suoi poteri. Per salvare i suoi amici animati, Larry dovrà intraprendere un viaggio al British Museum di Londra, dove si trova la tomba di Ahkmenrah, per scoprire il segreto della sua creazione e trovare un modo per ripristinare la magia.

Curiosità:

Ultima apparizione di Robin Williams: Purtroppo, questo film rappresenta l’ultima apparizione di Robin Williams sul grande schermo, prima della sua scomparsa.

Notte al museo 3 – Il segreto del faraone – Cast

Ben Stiller: interpreta Larry Daley, il guardiano notturno del museo.

Robin Williams: presta la voce a Theodore Roosevelt, il presidente degli Stati Uniti.

Dan Stevens: interpreta Sir Lancillotto, il cavaliere della Tavola Rotonda.

Ben Kingsley: interpreta il faraone Ahkmenrah.

Rebel Wilson: interpreta la Regina di Scozia.

Ricky Gervais: presta la voce a Octavius, un triceratopo.

Owen Wilson: Jedediah

Steve Coogan: Cavaliere medievale.

Carla Gugino: moglie di Larry.

Dick Van Dyke: Cecil Fredericks, il fondatore del museo

