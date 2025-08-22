Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 22 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Era ora. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Era ora – Trama

Il film “Era ora” è una commedia romantica e fantastica italiana del 2022, diretta da Alessandro Aronadio, trasmessa su Rai 1 e disponibile anche su Netflix. È un remake del film australiano Long Story Short (2021). Ecco i dettagli richiesti:TramaDante (Edoardo Leo) è un assicuratore quarantenne, sempre di corsa, assorbito dal lavoro e incapace di gestire il tempo, arrivando spesso in ritardo agli impegni personali. Vive con la sua fidanzata Alice (Barbara Ronchi), un’artista sognatrice, con cui ha una relazione solida ma messa alla prova dalla sua frenesia. Il giorno del suo quarantesimo compleanno, Dante arriva con ore di ritardo alla festa organizzata da Alice.

Dopo essersi addormentato, si sveglia inspiegabilmente un anno dopo, nel giorno del suo quarantunesimo compleanno, senza ricordi dell’anno trascorso. Scopre che Alice è incinta di quattro mesi, e ogni volta che si riaddormenta, si ritrova catapultato un anno avanti, vivendo solo il giorno del suo compleanno. Questo loop temporale lo porta a perdere il controllo della sua vita, affrontando le conseguenze delle sue scelte, come la distanza crescente da Alice e dalla figlia Galadriel. Il film esplora il tema del tempo come risorsa preziosa, riflettendo sull’importanza di vivere il presente e bilanciare lavoro e affetti, con un mix di comicità, malinconia e introspezione.

Era ora – Cast

Edoardo Leo nel ruolo di Dante, il protagonista workaholic intrappolato nel loop temporale.

Barbara Ronchi nel ruolo di Alice, la fidanzata di Dante, un’artista che vive il tempo in modo più rilassato.

Mario Sgueglia nel ruolo di Valerio, l’amico di lunga data di Dante.

Francesca Cavallin nel ruolo di Francesca, un personaggio secondario.

Raz Degan nel ruolo di Omar, un terapeuta che offre a Dante riflessioni sul tempo.

Massimo Wertmüller nel ruolo di Marcello, il padre di Dante.

Andrea Purgatori nel ruolo di un consulente.

Sofia Piacentini, Stella Trotta, Nina e Noa Bianchini Zoni interpretano Galadriel, la figlia di Dante e Alice, a diverse età.

