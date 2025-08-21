Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 21 agosto 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campioni i Passatempi, tre ragazzi che studiano a Padova, anche se due di loro sono di Treviso e uno di Rieti.

I Passatempi – Bruno, Andrea e Leonardo, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro decimo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 2.110 euro. Bravissimi! Il loro montepremi totale va quindi a 54.892 euro.

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: COTTURA.

