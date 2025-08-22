Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 22 agosto 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Only You. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Only You – Trama

Il film “Only You” (titolo originale: Sadece Sen) è un dramma romantico turco del 2014, diretto da Hakan Yonat e remake del film sudcoreano Always (2011). Ali (İbrahim Çelikkol), un ex pugile appena uscito di prigione, vive a Istanbul portando il peso di un passato tormentato e di un forte senso di colpa. Lavora come guardiano notturno in un parcheggio, conducendo un’esistenza solitaria e isolata.

La sua vita cambia quando incontra Hazal (Belçim Bilgin), una giovane donna non vedente, orfana a causa di un incidente in cui Ali è stato indirettamente coinvolto. Hazal, nonostante la sua cecità, è solare, coraggiosa e indipendente. Tra i due nasce una connessione profonda, fatta di silenzi, gesti e una graduale apertura reciproca, che si trasforma in amore. Quando Ali scopre che un trapianto di cornea potrebbe restituire la vista a Hazal, decide di procurarsi i soldi necessari partecipando a pericolosi combattimenti clandestini, mettendo a rischio la propria vita. Dopo l’operazione, Ali scompare, lasciando a Hazal solo una lettera, mentre il suo passato torna a minacciarlo. Il film esplora temi di redenzione, amore e sacrificio, mostrando come due anime ferite possano trovare speranza e rinascita attraverso il loro legame.

Only You – Cast

İbrahim Çelikkol nel ruolo di Ali, ex pugile segnato dal senso di colpa, noto in Italia per serie come Terra Amara e My Home My Destiny.

Belçim Bilgin nel ruolo di Hazal, giovane donna non vedente, forte e gentile.

Kerem Can

Necmi Yapıcı

Levent Sülün

Barış Arduç

