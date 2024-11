Stasera, domenica 24 novembre 2024, nuova puntata della stagione 2024/25 del talk Che Tempo Che Fa – per la seconda stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Ospiti principali della puntata l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg, Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, Elodie, il conduttore Alberto Matano, Massimiliano Pani, Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Roberto Burioni, Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram