Drag Race Italia è un programma tv della categoria reality al via il 19 novembre 2021 su Discoveryplus per soli abbonati, mentre in seguito sarà trasmesso in tv da Real Time. Si tratta di un format tradotto dall’originale Ru Paul’s Drag Race ideato dalla storica drag Ru Paul (ve la ricordate nel duetto con Elton John in Don’t Go Breaking my Heart?) e che all’estero ha già totalizzato la bellezza di dodici pluripremiate edizioni.

Il format prevede una gara tra le otto Drag Queen selezionate dopo un lungo casting, la cui vincitrice sarà proclamata “Italia’s First Drag Superstar”. In ogni puntata le concorrenti si sfideranno in “challenge” improntate a talento, carisma, coraggio, eleganza e stravaganza, il tutto sotto l’occhio severo di una giuria.

Drag Race Italia – Dove vederlo

La prima stagione di Drag Race Italia va in onda in streaming sul Portale Discoveryplus a questo link. Ogni settimana a partire da venerdì 19 novembre verrà rilasciata in piattaforma con una puntata della durata di 75 minuti circa. Ecco di seguito il promo ufficiale.

Drag Race Italia – Giudici

I giudici fissi saranno la drag queen Priscilla, l’attrice Chiara Francini e l’influencer e personaggio televisivo (visto di recente nel GF Vip che ha vinto) Tommaso Zorzi. Ci saranno poi dei giudici speciali per ogni puntata: la prima sarà Cristina D’Avena.

Drag Race Italia – Cast e concorrenti

Al link associato la scheda e la video presentazione di tutte le concorrenti.

Ava Hangar

Divinity

Elecktra Bionic

Enorma Jean

Farida Kant

Ivana Vamp

Le Riche

Luquisha Lubamba

Drag Race Italia – Casting e come partecipare

Le iscrizioni per la prossima edizione dovrebbero avvenire come per la precedente (cui hanno partecipato più di mille candidati) inviando la propria candidatura alla mail dragraceitalia@ballandi.com specificando Dati anagrafici (nome, cognome, età, data di nascita, provenienza) e professione, e allegando Curriculum (locali, provenienza, eventi organizzati, inizio carriera), foto intera e video di presentazione.