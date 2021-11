Concorrenti di Drag Race Italia: Divinity

Drag Race Italia è un programma tv del gruppo Discovery in partenza venerdì 19 novembre 2021 sul Portale Discoveryplus per soli abbonati, mentre molto probabilmente in seguito sarà trasmesso in tv da Real Time. Il format versione italiana dell’originale Ru Paul’s Drag Race prevede una gara tra otto Drag Queen. In attesa di vedere chi vincerà, qui conosciamo meglio Divinity.

Chi è Divinity

Il nome d’arte è altisonante e rispecchia il suo carattere sicuro di sé, in realtà il suo vero nome è Maurizio Borgato, 27 anni di Napoli (anche se in alcuni casi si parla di Maurizio Gilbert). Animale da palcoscenico, è capace di tutto e definisce il lato B il suo punto di forza.

Conosciamola meglio con questa video intervista di presentazione