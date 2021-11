Concorrenti di Drag Race Italia: Enorma Jean

Drag Race Italia è un programma tv del gruppo Discovery in partenza venerdì 19 novembre 2021 sul Portale Discoveryplus per soli abbonati, mentre molto probabilmente in seguito sarà trasmesso in tv da Real Time. Il format versione italiana dell’originale Ru Paul’s Drag Race prevede una gara tra otto Drag Queen. In attesa di vedere chi vincerà, qui conosciamo meglio Enorma Jean.

Chi è Enorma Jean

Il nome d’arte gioca sulle dimensioni, ma in realtà il suo vero nome è Davide Gatto, 46 anni di Milano. Dice di avere un disturbo da “multipla” personalità, per il suo essere tanti persone contemporaneamente, senza rinnegare la sua milanesità.

Conosciamola meglio con questa video intervista di presentazione

Frequenta i migliori salotti di giorno ma i peggio night la sera ed è questo contrasto a renderla speciale: è Enorma Jean ✨ Scopri tutte le queen! #DragRaceItalia #MeetTheQueens è su @discoveryplusIT

👉 https://t.co/R7kFBGboWn pic.twitter.com/zVDjNZZ1dt — Dragraceitalia (@dragraceit_real) November 14, 2021