Concorrenti di Drag Race Italia: Luquisha Lubamba

Drag Race Italia è un programma tv del gruppo Discovery in partenza venerdì 19 novembre 2021 sul Portale Discoveryplus per soli abbonati, mentre molto probabilmente in seguito sarà trasmesso in tv da Real Time. Il format versione italiana dell’originale Ru Paul’s Drag Race prevede una gara tra otto Drag Queen. In attesa di vedere chi vincerà, qui conosciamo meglio Luquisha Lubamba.

Chi è Luquisha Lubamba

Il nome d’arte è esotico ma lei non ha nulla di africano come si potrebbe immaginare. Il suo vero nome è Luca Marchi, 33 anni di Bologna. Ha scoperto il mondo drag per caso, è anche cantante (il suo ultimo singolo si intitola “Escilo”) ricorda vagamente Conchita Wurst per via della barba, e si definisce la Drag Queen più pagata d’Italia anche se odia tutte le sue colleghe.

Conosciamola meglio con questa video intervista di presentazione

“Sono molto amata e molto odiata:

Chi mi odia non mi interessa, chi mi ama: io lo amo!”

Luquisha Lubamba Scopri tutte le queen! #DragRaceItalia #MeetTheQueens è su @discoveryplusIT

👉 https://t.co/R7kFBGboWn pic.twitter.com/pbTqZjVv6B — Dragraceitalia (@dragraceit_real) November 15, 2021