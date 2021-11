Concorrenti di Drag Race Italia: Ava Hangar

Drag Race Italia è un programma tv del gruppo Discovery in partenza venerdì 19 novembre 2021 sul Portale Discoveryplus per soli abbonati, mentre molto probabilmente in seguito sarà trasmesso in tv da Real Time. Il format versione italiana dell’originale Ru Paul’s Drag Race prevede una gara tra otto Drag Queen. In attesa di vedere chi vincerà, qui conosciamo meglio Ava Hangar.

Chi è Ava Hangar

Il suo nome richiama simpaticamente quello dell’ex-attrice di film per adulti Eva Henger, ma in realtà il suo vero nome è Riccardo Massidda, 36 anni di Carbonia, in Sardegna. Performer e regista circense, si definisce la “Drag Queen più amata dalle italiane” e la zia pazza che tutti vorrebbero avere.

Conosciamola meglio con questa video intervista di presentazione

Tutta forme tutta denti tutta capelli – Ava Hangar è la zia che tutti vorrebbero!

E poi… Ava fa la moda 💘 Scopri tutte le queen! #DragRaceItalia #MeetTheQueens è su @discoveryplusIT.

