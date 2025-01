Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Torna da stasera Mina Settembre 3, la terza stagione della serie co-prodotta da Rai Fiction e da Italian International Film, in onda su Raiuno a partire da domenica 12 gennaio 2025, quasi due anni e mezzo dopo la fine della seconda. Serena Rossi torna a vestire i panni dell’assistente sociale di Napoli nelle avventure tratte dai libri di Maurizio De Giovanni.

Ma da quante puntate interpreta composto Mina Settembre 3? Come nella prima e nella seconda stagione, gli episodi sono dodici, ciascuno della durata di cinquanta minuti circa, in onda due per volta per sei prime serate. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 16 febbraio.

Dove è stato girato Mina Settembre 3? La terza stagione di “Mina Settembre” è stata girata principalmente a Napoli e nei suoi dintorni, mantenendo la tradizione delle stagioni precedenti. Tra le location principali vi sono:

Lungomare di Napoli, con Castel dell’Ovo e il porticciolo di Mergellina.

Rione Sanità, dove si trova il consultorio di Mina.

Galleria Borbonica e altre aree del centro storico di Napoli.

Centro Direzionale, che ospita scene riguardanti gli uffici e il tribunale.

Villa Doria D’Angri dell’Università Parthenope sulla collina di Posillipo.

Borgo Marinari e Circolo Reale “Yacht Club Canottieri Savoia”.

Rotonda Diaz per scene sulla spiaggia.

Alcune scene sono state girate anche a Vietri sul Mare sulla Costiera Amalfitana.

Mina Settembre 3, la trama

La terza stagione di “Mina Settembre” si apre con il matrimonio tra Mina e Domenico, seguiti dalla loro decisione di adottare una bambina di nome Viola per creare una famiglia. Mentre Mina cerca di bilanciare la sua nuova vita familiare, deve affrontare nuove e complesse sfide lavorative.

Un nuovo personaggio, Fiore, entra in scena come una giovane assistente sociale che porta con sé dinamiche fresche ma anche ulteriori complicazioni. Fiore, con il suo entusiasmo e il suo modo di vedere le cose, sfida Mina non solo a livello professionale ma anche personale, spingendola a riflettere su se stessa e sul suo approccio al lavoro.

La stagione esplora tematiche come l’adozione, la gestione della vita lavorativa e familiare, e la crescita personale attraverso le relazioni interpersonali. Mina dovrà navigare tra casi sociali sempre più intricati, mantenendo il suo impegno per la giustizia e il benessere delle persone che assiste, mentre cerca di costruire una vita stabile con Domenico e Viola.

Trama puntata 12 gennaio

Nella prima puntata della terza stagione di “Mina Settembre”, la protagonista deve affrontare significativi cambiamenti nella sua vita. Dopo aver perso la madre Olga, Mina si dedica all’organizzazione del suo matrimonio con Domenico, cercando di fissare la data il più presto possibile per accelerare le procedure di adozione di Viola. Nel secondo episodio, fa il suo ingresso Fiore, una nuova arrivata nella serie, che affiancherà Mina nel suo lavoro.

Mina Settembre 3, il cast

Serena Rossi interpreta Mina Settembre

Giuseppe Zeno interpreta Domenico

Marisa Laurito interpreta zia Rosa

Christiana Filangeri interpreta Irene

Valentina D’Agostino interpreta Titti

Rosalia Porcaro interpreta Rosaria

Chiara Russo interpreta Fiore

Nando Paone interpreta Rudy

Yari Gugliucci interpreta Luigi Abbamondi

Ludovica Nasti interpreta Viola

Francesco Di Napoli interpreta Gianluca

Erasmo Genzini interpreta Jonathan Ammaturo

Raffaele Russo interpreta Kevin Ammaturo

Michele Rosiello interpreta Giordano

Leandro Ianniello interpreta Eddy

Lorenzo Lancellotti interpreta Andrea

Annamaria De Matteo interpreta Simona

Fabrizio Nevola interpreta Nicola, marito di Simona

Daria D’Antonio interpreta la madre di Jonathan e Kevin

Luca Ward interpreta Arnaldo

Ianua Coeli Linhart interpreta Benedetta

Simona Barbarulo interpreta Nora Castaldo

Antonio Friello interpreta il signor Castaldo

Barbara Foria interpreta la signora Castaldo

Franca Abategiovanni interpreta Giordana Borrelli

Antonio Perne interpreta Natale De Maria

Irma Ciaramella interpreta la moglie di Natale

Antonio Fortunato interpreta Luciano De Maria

Adriano Pantaleo interpreta l’assistente sociale Franco

Antonella Monetti interpreta Carmela Caruso

Cristian De Vergori interpreta Mattia Landoldi

Cloris Brosca interpreta Rachele, la nonna di Mattia

Corrado Taranto interpreta Armando Landolfi, nonno di Mattia

Margherita Romeo interpreta Gabriella Panebianco, madre di Mattia

Balkissa Maiga interpreta Jeanette Danoh

Emmanuel Dabone interpreta Guy Danog

Carlo Geltrude interpreta Ciro Ippolito

Antonella Stefanucci interpreta Assuntina Barricelli, madre di Massimo

Alessio Sica interpreta Massimo Barricelli

Ivan Castiglione interpreta Mario Bertani

Tiziana De Giacomo interpreta Vera, moglie di Mario

Giovanni Limite interpreta Pietro Rubicone

Elisabetta De Palo interpreta Angelina Amato

Fabio La Fata interpreta Antonio Miranda

Elena Funari interpreta Anna Gambardella

Katheryna Mykhailova interpreta Desirinterpreta

