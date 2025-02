Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 16 febbraio 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di questa sera prevede le seguenti inchieste.

“The Rocket Man” di Manuele Bonaccorsi

L’ascesa di Elon Musk, il magnate più influente e ricco del mondo, noto per il suo supporto a Donald Trump e per aver finanziato la sua campagna con 250 milioni di dollari. Musk è attivo in settori chiave come social media, auto elettriche, robotica, lanci spaziali e satelliti per telecomunicazioni, con un impatto anche militare. Recentemente ha sostenuto politici di estrema destra in Europa, tra cui Giorgia Meloni, con motivazioni legate ai suoi interessi economici. “Report” visita il Texas e la Germania per approfondire l’influenza politica e economica di Musk, soprattutto attraverso il social X. A Bruxelles si dibatte sull’affidamento delle comunicazioni militari italiane a Musk, malgrado le sue violazioni delle regole sulla neutralità dei social network.

“Gas, vodka e mortadella” di Giulio Valesini, Cataldo Ciccolella e Lidia Galeazzo

Si parla della sicurezza nazionale italiana post-invasione russa dell’Ucraina, concentrandosi sui nuovi rigassificatori progettati per diversificare le fonti di gas. Si scopre che alcune aziende coinvolte sono gestite da imprenditori russi vicini a Putin, sollevando preoccupazioni sulla dipendenza energetica.

“I favoriti di Brugnaro” di Walter Molino e Andrea Tornago

L’indagine “Palude” della Procura di Venezia rivela un sistema di corruzione e conflitti d’interesse intorno al sindaco Luigi Brugnaro, con favoritismi verso imprenditori legati alla sponsorizzazione della squadra di basket Reyer.

Speciale “Lab Report: l’artificio dei fuochi” di Chiara De Luca, con Eleonora Numico

Esplora la tradizione italiana dei fuochi pirotecnici, mettendo in luce non solo la spettacolarità ma anche l’uso da parte della criminalità organizzata per inviare messaggi specifici.

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.

