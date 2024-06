Donne sull’orlo di una crisi di nervi, ospiti della quarta puntata del 4 giugno 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Piero Chiambretti torna nella “sua” Rai 3 dopo venticinque anni: Donne sull’orlo di una crisi di nervi è il titolo del suo nuovo programma, chiaro riferimento al film omonimo di Pedro Almodovàr.

In onda da martedì 14 maggio 2024 in prima serata, per sei puntate, il programma nasce dalle ceneri de La Repubblica delle Donne, trasmesso da Rete 4 dal 2018 al 2020. Obiettivo di Chiambretti, dunque, resta quello di raccontare l’attualità tramite lo sguardo delle donne.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time. È un programma di Piero Chiambretti con Roberto Ebale scritto da Tiberio Fusco, Irene Ghergo, Domenico Liggeri, Valerio Palmieri, Paola Antolini, Sabrina Giovannelli, Maria Cristina Massaro, Stefania Sirtori ed Arturo Villone con collaborazione di Fabio Cozzi, Matteo Mangiagalli ed Elisabetta Maturo. A cura di Francesco Rumori e Danilo Salemi. Produttori esecutori: Daniela Costantini e Maria Grazia Morino. Regia di Massimo Fusi.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi, quarta puntata 4 giugno 2024

Nella quarta puntata del programma, in onda martedì 4 giugno 2024 e in onda fino alle 23:00 per lasciare spazio allo speciale sulle Elezioni Europee, il primo ospite di Piero Chiambretti sarà Selvaggia Lucarelli, autrice del libro “Il vaso di pandoro”, che parlerà dell’inchiesta su Chiara Ferragni e di Fedez e delle sue ultime vicende legate al caso-Iovino. L’opinionista e polemista ripercorrerà la sua carriera e le sue celebri liti tv a Ballando con le stelle.

Nella seconda parte del programma, Barbara Alberti, in collegamento, e la pornostar Valentina Nappi, in studio, parleranno di sesso e femminismo. Il confronto sarà acceso anche dagli interventi del filosofo Diego Fusaro e di Maria Vittoria Longhitano, vescova della chiesa anglicana italiana, prima vescovo donna in Italia. La Alberti commenterà anche il suo libro “Tremate, tremate” e racconterà episodi divertenti della sua attività come sceneggiatrice e del rapporto con Tinto Brass, con cui ha scritto “Monella”.