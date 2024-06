DiMartedì, ospiti puntata 11 giugno 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sarà in onda stasera Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 11 giugno 2024, a partire dalle 21.25 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro della puntata i risultati delle elezioni Europee, regionali e amministrative dopo il voto dello scorso weekend; l’Italia che si riscopre di nuovo bipolarista; i possibili sviluppi nel campo della maggioranza e quelli sul fronte delle opposizioni; i nuovi scenari per il governo dell’Europa. Inoltre: finita la fase elettorale per il governo di Giorgia Meloni inizia la sfida più difficile, trovare le risorse per la prossima manovra e realizzare le tante promesse più e meno recenti senza creare ulteriore debito pubblico.

DiMartedì 11 giugno 2024: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: Pier Luigi Bersani di Articolo 1; la professoressa Elsa Fornero; Luca e Paolo, con la loro copertina satirica.

DiMartedì: come vederlo in streaming

Durante la diretta, la puntata del programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale de La7, a questo link. I video dei servizi proposti saranno poi visibili sulla pagina del programma.