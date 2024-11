Dopo Chirurgia XXL da incubo, Doctor Geiger e altri svariati titoli, Real Time propone un nuovo programma dedicato al mondo delle medicina: da giovedì 21 novembre, infatti, verranno proposte le puntate di Crack addicts: la dottoressa scrocchiaossa.

Protagonista di questo programma è la dottoressa Alessandra Colón che, insieme al suo team, pratica la medicina chiropratica con metodi innovati, fornendo sollievo a tutti quei pazienti che, in gravi condizioni fisiche, si sono rivolti a lei.

Crack addicts: la dottoressa scrocchiaossa – quando va in onda?

Crack addicts va in onda su Real Time in prima serata, a partire dalle ore 21.30, il giovedì. Il primo episodio andrà in onda il 21 novembre. Successivamente, le puntate saranno visibili anche in streaming su discovery+.

Puntate Crack addicts: la dottoressa scrocchiaossa

Crack addicts: la dottoressa scrocchiaossa è un programma che, per il momento, ha una sola stagione composta da 3 episodi della durata di 55 minuti ciascuno. In ogni puntata la dottoressa Alessandra Colón porterà il caso di diversi pazienti.

Puntata 1

La dottoressa Colón cura Liana, una donna che soffre di tremori involontari. Vedremo, poi, anche Sarah che soffre di emicranie, Amy che non riesce più a camminare da sola e Brenda.

Puntata 2

La dottoressa Colón aiuta una donna che non riesce a tenere a posto le articolazioni, una neomamma che ha avuto un tragico incidente in barca, un culturista sopravvissuto alla leucemia e un neonato stitico.

Puntata 3

La dottoressa Colón si trova ad affrontare ulteriori sfide chiropratiche quando cura una donna affetta da CMT che spera di riuscire a stare in piedi al matrimonio della figlia. Poi la storia di una donna con un seno prosperoso e un forte dolore al collo e il fonico dello show, nato con paralisi cerebrale e con un corpo irregolare.

Trailer Crack addicts

