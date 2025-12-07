Chi vuol essere milionario? stasera su Canale 5: regolamento e casting

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La puntata di stasera, domenica 7 dicembre, di Chi vuol essere milionario? su Canale 5 è parte de “Il Torneo“, una sfida speciale in cui i concorrenti si misurano per raggiungere la vetta del milione. Sotto la guida di Gerry Scotti, l’obiettivo del gioco rimane immutato: rispondere correttamente a una serie di domande a difficoltà crescente, con l’aiuto di quattro classici aiuti, fino ad arrivare al quesito finale che vale la vincita massima.

Regolamento

Il regolamento del quiz prevede una scalata verso il milione, composta da quindici domande, ciascuna con quattro opzioni di risposta. All’inizio della partita, il concorrente ha la facoltà di stabilire un “livello di sicurezza” a un qualsiasi valore della scalata. Questo livello funge da salvagente, garantendo al concorrente il diritto di portare a casa la cifra stabilita, anche in caso di risposta errata successiva. Il percorso si apre con una manche preliminare che funge da selezione: i candidati devono rispondere a quindici domande di cultura generale nel minor tempo possibile—quindici secondi per ogni quesito—e solo i più rapidi e preparati accedono al turno successivo, dove i tre migliori concorrenti (più una riserva) possono iniziare la vera e propria scalata.

Casting

Per aspirare a sedersi sulla poltrona di Chi vuol essere milionario?, i candidati devono inviare la propria candidatura via mail all’indirizzo dedicato ai casting di Fremantle. La selezione è un processo rigoroso e articolato in diverse fasi. Inizialmente, la redazione contatta telefonicamente i candidati per un primo colloquio e un test di cultura generale composto da quindici domande aperte. Superato questo primo scoglio con almeno dieci risposte corrette, si accede alla seconda fase: il provino in presenza.

Il provino è diviso in tre momenti cruciali: un test di cultura generale scritto più approfondito, composto da 39 domande con punteggi variabili a seconda della difficoltà, dove è necessario raggiungere un punteggio minimo per proseguire. Successivamente, si tiene un’intervista personale, dove vengono valutati il profilo del candidato, gli hobby, il carattere, l’empatia e, in particolare, la sua telegenia e la capacità di comunicare, di esprimersi e di argomentare in modo coinvolgente. Chi supera positivamente queste tappe accede a un colloquio finale e più dettagliato, spesso condotto anche in videoconferenza, per testare la capacità di ragionamento e la gestione dello stress.

Esistono inoltre specifici criteri di esclusione: non possono partecipare i minori di diciotto anni, i dipendenti o i parenti stretti di Mediaset e Fremantle, coloro che hanno precedenti penali, o chi ha già partecipato a edizioni precedenti del Milionario o ad altri quiz televisivi in un recente passato.