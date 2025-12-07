Che tempo che fa puntata 7 dicembre 2025: ospiti e temi

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 7 dicembre 2025, nuovo appuntamento stagionale per Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Vediamo insieme ospiti e temi della puntata.

Tra gli ospiti della puntata troviamo Sara Errani e Jasmine Paolini, le due fuoriclasse del tennis italiano che oggi occupano il terzo posto della classifica mondiale di doppio e portano al collo l’oro olimpico conquistato a Parigi 2024: un risultato storico, perché si tratta della prima medaglia d’oro a cinque cerchi mai vinta dal nostro Paese in questa disciplina. Insieme hanno già messo in bacheca 9 titoli, 4 dei quali soltanto nel 2025.

Accanto a loro ci saranno Alessandro Preziosi, fresco del grande successo di Sandokan nel ruolo del fascinoso Yanez de Gomera; Vincenzo Salemme, attualmente in tour con la commedia scritta, diretta e interpretata da lui stesso Ogni promessa è debito; l’artista Michelangelo Pistoletto, che proprio in questi giorni espone alla Reggia di Monza la sua personale UR-RA – Unity of Religions – Responsibility of Art; lo scrittore Antonio Scurati; l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo; gli editorialisti di Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; Francesco Costa, direttore de Il Post, e il virologo Roberto Burioni, professore ordinario all’università Vita-Salute San Raffaele.

A chiudere la serata, come sempre, il tradizionale appuntamento con Che tempo che fa – Il tavolo: intorno a Fabio Fazio siederanno Vincenzo Salemme, Alessia Marcuzzi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Roberto Giacobbo (che presenta in questi giorni la sua miniserie Titano – Il segreto della libertà), Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono e Giucas Casella.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.